На Ямале возбудили дело после нападения собак на девочку

Ребенка госпитализировали в травматологическое отделение

ТАСС, 14 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения собак на несовершеннолетнюю жительницу Нового Уренгоя. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Следственным отделом по городу Новый Уренгой следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на несовершеннолетнюю жительницу города по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло причинение существенного нарушения прав и законных интересов граждан)", - говорится в сообщении.

По информации следствия, случай произошел 13 декабря, с укушенными ранами девочка поступила в травматологическое отделение больницы. Следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле руководителя регионального следственного управления.

Ранее в социальных сетях была распространена видеозапись, на которой четыре бездомные собаки напали на девочку.