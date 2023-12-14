В Венесуэле в ДТП с грузовиком погибли 16 человек

Еще шестеро пострадали, сообщило Agence France-Presse

КАРАКАС, 14 декабря. /ТАСС/. Не менее 16 человек погибли, 6 пострадали в результате ДТП с грузовиком в Венесуэле. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на директора национальной пожарной службы Венесуэлы Хуана Гонсалеса.

"На данный момент 16 погибших", - заявил Гонсалес. По его словам, еще шестеро находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло неподалеку от Каракаса на автотрассе имени великого маршала Аякучо, соединяющей столицу с восточными регионами страны. Как сообщил в эфире Unión Radio замминистра по управлению рисками и гражданской защиты МВД Венесуэлы Карлос Перес, грузовик на высокой скорости врезался в несколько автомобилей, которые остановились на проезжей части из-за произошедшей минутами ранее незначительной аварии. Столкновение привело к воспламенению транспортных средств, в общей сложности в ДТП пострадали 17 автомобилей. Движение по автотрассе в обе стороны было полностью перекрыто.