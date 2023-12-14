Армия эвакуировала более 800 туристов из зоны снегопада на северо-востоке Индии

Военнослужащие предоставили пострадавшим свои казармы, обеспечили питанием и медицинской помощью

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 декабря. /ТАСС/. Индийские военные провели спасательную операцию, эвакуировав более 800 туристов, которые были отрезаны из-за снегопада в предгорьях Гималаев в северо-восточном штате Сикким. Об этом сообщило армейское командование.

"Военные быстро отреагировали и обеспечили помощь и комфорт оказавшимся в сложных погодных условиях туристам", - говорится в сообщении. Военнослужащие предоставили пострадавшим свои казармы, обеспечили питанием и медицинской помощью.

Как сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Калькутте, в консульский округ которого входит Сикким, пока информации о пострадавших россиянах нет. "В настоящий момент в генеральное консульство России в Калькутте сообщения о пострадавших гражданах России не поступали", - сказала атташе Екатерина Лазарева. По ее словам, диппредставительство проверяет данные о потерпевших.

Сикким - популярное туристическое направление в предгорьях Гималаев. Там расположены несколько монастырей, священные для буддистов и индуистов озера и охраняемые национальные парки. В штате часто складываются неблагоприятные погодные условия. В октябре в Сиккиме произошло наводнение, унесшее жизни более 80 человек, несколько жителей погибли под лавиной в апреле.