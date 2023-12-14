В Тюменской области из-за массового отключения электроэнергии возбудили дело

Без электричества 11 декабря остались жители села Перевалово, деревень Ушакова и Елань, а также некоторых СНТ

ТЮМЕНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Увеличение нагрузки на оборудование и недостаточное количество электрических узлов, которые не были установлены энергосбытовой компанией, после увеличения застройки стали причиной массового отключения электроэнергии в Тюменской области в период аномальных морозов. Следователями возбуждено уголовное дело, об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

"По версии следствия, при увеличении роста застройки в Тюменском районе должностными лицами энергосбытовой компании не обеспечено пропорциональное увеличение количества электрических узлов, в результате чего жители домов периодически оставались без света, а те, у кого установлены только электрокотлы, - без тепла. В связи с наступлением морозов граждане с целью сохранения комфортной температуры в домах увеличили мощность, потребляемую электрокотлами, что привело к увеличению нагрузки на имеющееся оборудование, которое вышло из строя", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по факту халатности должностных лиц при обеспечении населения электроэнергией. В ходе следствия проведены осмотры мест происшествия, истребована служебная документация, проверяется и анализируется полнота принятых ими мер по обеспечению электроснабжения.

Массовые отключения электроэнергии произошли вечером 11 декабря в селе Перевалово, деревнях Ушакова и Елань, а также в некоторых СНТ в Тюменской области. Энергетики смогли оперативно устранить аварийную ситуацию.

Руководитель СУ СК России по Тюменской области Александр Кубляков провел личный прием инициативной группы граждан, проживающих в населенных пунктах района, добавили в СК по региону.