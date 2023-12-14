В Самаре возбудили дело после аварии с отключением электричества

Из-за кабельного сбоя жители поселка Мехзавод остались без света в период аномально холодной погоды

ТАСС, 14 декабря. Уголовное дело возбуждено по факту отключения электроэнергии в садоводческом потребительском кооперативе (СПК) "Звездочка" в Самаре. Об этом сообщает прокуратура Самарской области в Telegram-канале.

"По материалам прокурорской проверки по факту отключения электроэнергии в СПК "Звездочка" возбуждено уголовное дело. <...> Прокуратурой Красноглинского района города Самары установлено, что кабельный сбой повлек обесточивание жилых домов в поселке Мехзавод в период аномально холодной погоды в Самаре [в ночь] с 12 на 13 декабря 2023 года со среднесуточной температурой ниже климатической нормы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выполнение обслуживающими организациями работ и оказание ими услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, стали основанием для направления материалов проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Ход расследования взят прокуратурой на контроль", - говорится в сообщении.