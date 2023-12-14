В трех регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Киеве, Киевской и Черниговской областях

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и еще двух регионах на севере Украины. Она действовала около 20 минут. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения.

Предупреждения действовали в Киеве, а также Киевской и Черниговской областях.

Ранее тревогу объявляли, а затем отменяли в регионах на юге страны - Николаевской и Одесской областях, а также в находящихся под контролем украинских властей районах Херсонской области. Сообщалось о взрывах в подконтрольных Киеву городах Херсоне и Снигиревке, а также в Одесской области.

В новость внесены изменения (10:22 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.