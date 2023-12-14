В арктическом районе Якутии пропали три мужчины

Поиски наземным транспортом результатов не дали

ЯКУТСК, 14 декабря. /ТАСС/. Трое мужчин пропали в Булунском районе Якутии. Они уехали на автомобиле в сторону села Найба 9 декабря, сообщили в Службе спасения Якутии.

"12 декабря в Службу спасения Республики Саха (Якутия) поступила информация о том, что 9 декабря из поселка Тикси в сторону села Найба направился автомобиль УАЗ, местонахождение которого до настоящего времени неизвестно. В салоне автомобиля находились трое мужчин. Поиски наземным транспортом результатов не дали", - сообщается в телеграм-канале службы.

В Булунском районе в связи с этим введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. По заявке службы спасения республики на поиски пропавших утром 13 декабря вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии". "Был совершен облет по маршруту: Тикси - побережье моря - река Хопто - река Хара-Улах - село Найба - Тикси. Также в этот день были проведены поиски наземным транспортом. Поиск результатов не дал", - добавили в службе. 14 декабря также вылетел борт Ми-8 "Полярных авиалиний".