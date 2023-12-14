В Тынде экс-руководителя казенного учреждения обвинили в похищении бюджетных средств

По версии следствия, она вела учет рабочего времени двух работников, которые не исполняли трудовые функции, но при этом получали зарплату

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Следователи Амурской области по поручению Генпрокуратуры РФ завели уголовное дело по факту хищения бюджетных средств с помощью подставных сотрудников в отношении бывшего исполняющего обязанности руководителя Дирекции транспорта и обслуживания Тынды. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

"По поручению заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина в отношении бывшего исполняющего обязанности руководителя муниципального учреждения города Тынды Амурской области инициировано уголовное преследование", - говорится в сообщении.

Обращение о неправомерных действиях должностного лица поступило в ходе личного приема граждан, которое состоялось в Тынде 11 декабря.

Установлено, что исполняющий обязанности руководителя Дирекции транспорта и обслуживания Тынды, нарушив трудовое законодательство, приняла на работу и вела учет рабочего времени двух работников, которые по факту трудовые функции не исполняли. Одна из работников находилась в отпуске по уходу за ребенком, второй работал вахтовым методом на предприятии в Ванино Хабаровского края.

При этом сотрудникам была начислена и выплачена заработная плата за три месяца в размере около 100 тыс. рублей. После чего они обналичивали полученные денежные средства и передавали супругу исполняющей обязанности руководителя учреждения. В результате должностным лицом были совершены служебный подлог, хищение бюджетных средств с использованием своих служебных полномочий.

На основании материалов Тындинской городской прокуратуры в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Амурской области на контроль.