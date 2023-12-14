Семья погибшего на Урале медбрата требует пожизненного заключения для обвиняемого

Жена и мать Степана Шабурова также настаивают на 20 млн компенсации морального вреда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Жена и мать медбрата Березовской горбольницы Степана Шабурова, который погиб в апреле 2023 года во время вызова скорой помощи на дом, просят суд назначить обвиняемому наказание в виде пожизненного заключения, а также 20 млн компенсации морального вреда, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Я требую пожизненного заключения. Я не принимаю извинения [подсудимого]. Соболезнования я тоже не принимаю ваши. Вы убили моего ребенка, которого я воспитывала и растила одна. Вы знали, что к вам приедут медики. Ваша жена при вас звонила в скорую помощь для оказания вам медицинской помощи. Бригада скорой помощи выезжала на сердечный приступ", - сказала мать погибшего Нина Шабурова на заседании суда. При этом жена погибшего Анастасия заявила иск на компенсацию морального вреда на 5 млн рублей, а мать - на 15 млн рублей.

Подсудимый свою вину признал лишь частично, заявив, что у него не было умысла на убийство или хулиганство. Ранее следствие предъявило ему обвинение по п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений). "В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы (в том числе, судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигуранта, согласно заключению которой мужчина вменяем, поскольку отдавал себе отчет в совершаемых действиях)", - добавили в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области.

По данным начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, подозреваемый провел в общей сложности 15 лет в местах лишения свободы. Ранее он был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и двух кражах. "Сразу допросить его не представилось возможным по причине невменяемого состояния подозреваемого из-за большого количества выпитого им спиртного", - уточнил Горелых.

Вечером 25 апреля 2023 года бригада скорой помощи была вызвана в Березовский Свердловской области в один из домов для оказания помощи. По прибытии медработников встретил муж пациентки, который ранил медика в область груди. Пострадавший самостоятельно добрался до служебной машины, его оперативно доставили в Березовскую центральную городскую больницу, однако от полученного ранения потерпевший вскоре умер в медицинском учреждении.

В ноябре президент РФ Владимир Путин наградил медбрата медалью Луки Крымского посмертно.