В Красноярском крае арестовали экс-главу района за злоупотребление с земельными участками

Общая сумма ущерба превысила 47 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Экс-глава Березовского района Красноярского края Виктор Швецов арестован до 12 февраля 2024 года за злоупотребления с земельными участками. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Железнодорожный районный суд города Красноярска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 февраля 2024 года включительно бывшему главе Березовского района Виктору Швецову", - сообщили в ведомстве. По словам представителя прокуратуры, Швецов был допрошен в качестве подозреваемого и вину свою не признал.

Швецов занимал пост главы района с 2014 года. 12 декабря его полномочия были прекращены районным советом по собственному желанию.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Швецова о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Уголовное преследование инициировал заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин по итогам межведомственного совещания по вопросам региональной градостроительной и земельной политики и обращения с отходами производства.

По версии следствия, в период с октября 2017-го по февраль 2018 года, Швецов в преступном сговоре с неустановленными лицами подписал постановления о переводе трех земельных участков общей площадью более 720 тыс. кв. м из категории земель, находящихся в границах зон сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, в категории земель промышленности и коммунального обслуживания с последующей передачей их в аренду коммерческой организации. Затем участки по подложным документам о вводе на них объектов недвижимости были проданы за заниженную цену. Так, один из земельных участков был продан за 147 тыс. рублей при рыночной стоимости 8 млн рублей, второй - за 80 тыс. при рыночной стоимости 4 млн рублей, третий участок - 8,9 млн рублей при рыночной стоимости 35 млн рублей, сообщали в управлении СК. Общая сумма ущерба превысила 47 млн рублей.