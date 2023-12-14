Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича

Эвана Гершковича оставили под стражей до 30 января 2024 года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление ареста журналисту The Wall Street Journal, гражданину США Эвану Гершковичу, который в марте был задержан по делу о шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"14 декабря 2023 года Московский городской суд оставил постановление Лефортовского районного суда города Москвы от 28 ноября о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Эвана Гершковича без изменения, апелляционные жалобы адвокатов - без удовлетворения. Гершкович остается под стражей до 30 января 2024 года", - сказали в пресс-службе.

Заседание прошло в закрытом режиме, так как в деле содержатся секретные материалы.

По информации ФСБ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". Он был задержан в Екатеринбурге. Следственным управлением ФСБ в его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину он не признает.