В Марий Эл около 19 тыс. человек остались без холодного водоснабжения

К устранению аварии привлечены 14 человек и 7 единиц техники

ТАСС, 14 декабря. Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло в городе Козьмодемьянске Республики Марий Эл. Под отключение попали около 19 тыс. человек, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"В 11:08 14 декабря поступила информация об аварийном отключении холодного водоснабжения в городе Козьмодемьянске. Под отключение попали 361 многоквартирный дом, 1 841 частный дом, 19 социально значимых объектов, 11 котельных", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что всего в зону отключения попали около 19 тыс. человек.

Отмечается, что работа социально значимых объектов и котельных не приостанавливается, поскольку имеется необходимый запас воды. Теплоснабжение не нарушено. На территории частных домовладений имеются скважины для забора питьевой воды. Администрацией города проводится информирование населения.

"Предварительная причина - прорыв водовода", - добавили в пресс-службе. К устранению аварии привлечены 14 человек и 7 единиц техники.