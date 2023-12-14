В Ростове двум украинцам назначили по восемь лет за участие в террористическом сообществе

В 2015 году Роман и Виктор Дидыка вступили в "Днепр-1" и участвовали в боевых дежурствах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил двоих украинцев к восьми годам колонии каждого за участие в террористическом сообществе "Днепр-1". Об этом журналистам сообщили в прокуратуре Ростовской области.

"Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении граждан Украины Романа Дидыка и Виктора Дидыка. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Суд приговорил Романа Дидыка к восьми годам лишения свободы, Виктора Дидыка - к восьми годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в 2015 году подсудимые - отец и сын, находясь в Днепропетровске, вступили в террористическое сообщество "Днепр-1", а весной 2022 года по мобилизации отправились в Рубежное Луганской Народной Республики, где участвовали в боевых дежурствах. "Их противоправная деятельность была пресечена Вооруженными силами Российской Федерации", - уточнили в прокуратуре.

Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.