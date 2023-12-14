ДТП на чешской автостраде заблокировало движение в сторону Германии

ПРАГА, 14 декабря. /ТАСС/. Столкновение автобуса с фурой, в результате которого травмы получили девять человек, произошло на скоростной автомагистрали, соединяющей Прагу с германской федеральной землей Саксония. Движение транспорта в сторону ФРГ временно приостановлено, сообщило Чешское радио.
Один из пострадавших в результате ДТП получил тяжелые травмы, четверо - травмы средней степени тяжести. Причины аварии расследует полиция.
Между тем полиция на своем сайте проинформировала, что проезд по скоростной магистрали в сторону Германии возобновится примерно в 16:45 (18:45 мск).