ДТП на чешской автостраде заблокировало движение в сторону Германии

Один из пострадавших получил тяжелые травмы, передает Чешское радио

ПРАГА, 14 декабря. /ТАСС/. Столкновение автобуса с фурой, в результате которого травмы получили девять человек, произошло на скоростной автомагистрали, соединяющей Прагу с германской федеральной землей Саксония. Движение транспорта в сторону ФРГ временно приостановлено, сообщило Чешское радио.

Один из пострадавших в результате ДТП получил тяжелые травмы, четверо - травмы средней степени тяжести. Причины аварии расследует полиция.

Между тем полиция на своем сайте проинформировала, что проезд по скоростной магистрали в сторону Германии возобновится примерно в 16:45 (18:45 мск).