В Заполярье произошел пожар в цехе обогатительной фабрики

Речь идет о предприятии в городе Ковдоре Мурманской области

МУРМАНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Кабельная продукция загорелась в цехе обогатительной фабрики в городе Ковдоре Мурманской области. Персонал был эвакуирован, а цех отключен от электричества, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"На промышленной площадке Ковдора произошло возгорание в помещении цеха. По предварительным данным, горит кабельная продукция на участке флотации обогатительной фабрики. На место своевременно были направлены экстренные службы. Персонал эвакуирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для локализации пожара цех был отключен от электроснабжения. Площадь возгорания в пресс-службе МЧС не уточнили.