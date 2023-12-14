В Брянске осудили гражданина России, который планировал воевать на стороне Украины

Его задержали при попытке пешком пересечь государственную границу

БРЯНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Брянский областной суд приговорил к девяти годам и шести месяцам лишения свободы гражданина России, который вел переписку с вербовщиками одного из украинских вооруженных формирований с целью вступить в его ряды для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

"Вынесен приговор Евгению Телегину, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение Государственной границы РФ). Приговором суда по совокупности преступлений виновному назначено окончательное наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Телегин являлся противником проведения специальной военной операции. Он вступил в переписку с вербовщиками одного из украинских вооруженных формирований с целью вступить в его ряды для участия в боевых действиях против ВС РФ. Мужчина приехал из Москвы и пытался пешком пересечь государственную границу в Погарском районе Брянской области, однако его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Телегин не признал свою вину в намерении воевать на стороне Украины, в покушении на незаконное пресечение границы - признал.