В Дании правоохранители задержали троих подозреваемых в подготовке терактов

Еще одного организатора задержали в Нидерландах

СТОКГОЛЬМ, 14 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности полиции Дании (PET) в ходе масштабной операции арестовала троих подозреваемых в террористической деятельности. Еще одного подозреваемого задержали в Нидерландах.

Как сообщил на пресс-конференции старший инспектор полиции и оперативный начальник PET Флемминг Дрейер, целью операции было "задержание трех лиц и проведение обысков в пяти полицейских округах", передал его слова телеканал Danmarks Radio. Дрейер не назвал объекты и мотивы возможной террористической атаки, но отметил, что "есть нити, которые тянутся к организованной преступности, к запрещенной группировке LTF (Loyal to Familia), лицам, находящимся в Дании и за ее пределами".

"Это расследование еще далеко от завершения", - добавил он.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение по статье о терроризме. Задержание произошло в датских городах Оденсе и Орхус.

Уровень террористической угрозы в Дании сохраняется на уровне 4 из 5.