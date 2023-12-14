Экс-главу района Приморского края арестовали в Симферополе по делу о взятке

Под стражу заключили также обвиняемого в даче взятки

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя арестовал бывшего главу Спасского района Приморского края Андрея Колота по делу о получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края. Ранее правоохранительные органы задержали в Симферополе бывшего главу Спасского района Приморского края Андрея Колота по обвинению в получении взятки.

"Сегодня [14 декабря] Киевский районный суд Симферополя избрал Андрею Колоту меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ближайшее время обвиняемый будет доставлен для содержания в следственном изоляторе Приморского края", - сообщает пресс-служба.

Фрунзенский районный суд Владивостока также заключил под стражу на два месяца обвиняемого в даче взятки в этом деле.

Колот обвиняется в том, что в период с июня 2019 года по октябрь 2023 года он получал от генерального директора коммерческой организации денежные средства в качестве взятки за общее покровительство деятельности группе компаний, находящихся под единым управлением и предоставление земельного участка. Общий размер взятки превысил 8,6 млн рублей. В зависимости от роли каждого фигуранта они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).