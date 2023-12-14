В Прикамье возбудили дело после пожара с семью пострадавшими

В больницу, в частности, доставили пятерых детей

ПЕРМЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Пермском крае после пожара в частном доме, в результате которого пострадала семья из семи человек, в том числе пять детей в возрасте от девяти месяцев до шести лет. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"По результатам проводимой процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК РФ по Пермскому краю Дениса Головкина", - сообщили в управлении СК.

По данным ведомства, утром 14 декабря в частном жилом доме в деревне Растягаево Пермского района произошло воспламенение газовоздушной смеси. В результате двое супругов и пятеро их детей, проживающих в доме, получили травмы. Все пострадавшие находятся в больнице.

Предварительно установлено, что утечка газа произошла в связи с тем, что хозяин дома самостоятельно установил в доме газовый баллон и эксплуатировал его.