СМИ: в Италии арестовали одного из 100 самых разыскиваемых преступников

По информации ANSA, речь идет о Гаэтано Ангризано

РИМ, 14 декабря. /ТАСС/. Итальянские правоохранители арестовали 31-летнего Гаэтано Ангризано, видного представителя одного из кланов неаполитанской мафии "Каморра". Как пишет агентство ANSA, он входит в список 100 самых разыскиваемых преступников.

Он 1,5 года скрывался от правосудия. Ангризано приговорен к 10 годам тюремного заключения за мафиозную деятельность, торговлю наркотиками и другую незаконную деятельность.

В облаве, которая произошла во время дня рождения двухлетнего сына преступника, были задействованы 250 карабинеров.