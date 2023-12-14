Очевидцы сообщили о взрыве в Киеве со стороны аэропорта Жуляны

По словам собеседников агентства, второй взрыв произошел в Соломенском районе

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Сильный взрыв произошел в Киеве со стороны аэропорта Жуляны. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.

"Прогремел мощный взрыв со стороны аэропорта Жуляны", - рассказали собеседники агентства.

Очевидцы слышали и второй взрыв в другом районе города. "Взрыв был очень мощный, это Соломенский район", - сообщили жители Киева.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Житомирской области и в Староконстантинове Хмельницкой области - в 5 км к востоку от города расположен военный аэродром.