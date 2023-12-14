Командир взвода ВСУ получил 25 лет колонии за приказ стрелять по мирным жителям Мариуполя

Эскендера Кудусова признали виновным в подстрекательстве к убийству двух лиц по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти и в жестоком обращении с гражданским населением

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима командира взвода бригады морской пехоты ВСУ и старшего прапорщика Эскендера Кудусова за приказ открыть огонь по двум мирным жителям Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Установлено, что в начале апреля 2022 года по приказу Кудусова военнослужащий бригады морской пехоты произвел с расположенной на территории Мариупольского металлургического завода огневой позиции не менее трех выстрелов из автомата в находящихся в секторе обстрела двух безоружных мирных граждан, не принимавших участия в вооруженном конфликте", - сообщили в ГВП. Пострадавшие погибли на месте.

Кудусов признан виновным в подстрекательстве к убийству двух лиц по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти и в жестоком обращении с гражданским населением.