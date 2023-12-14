В Иркутской области в ДТП с маршруткой пострадали три человека

Им потребовалась медицинская помощь

ИРКУТСК, 14 декабря. /ТАСС/. Водитель и два пассажира маршрутного такси пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Дорожный инцидент произошел сегодня вечером на 50-м км автодороги Р-258 "Байкал". Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса Fiat, следовавший по маршруту Иркутск - Слюдянка, допустил боковое столкновение с попутно идущим грузовиком Isuzu. В результате аварии медицинская помощь потребовалась 44-летнему водителю и двум пассажирам маршрутки", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, проводится проверка, в том числе со стороны прокуратуры.