Семья из пяти человек под Астраханью отравилась газом

Погиб ребенок

АСТРАХАНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Следователи в Астраханской области проводят проверку по факту отравления угарным газом семьи из пяти человек и гибели несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

"Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области проводится проверка по факту отравления угарным газом семьи из 5 человек и гибели 12-летнего ребенка. В результате отравления угарным газом в медицинское учреждение были доставлены все члены данной семьи - родители и три дочери в возрасте от 7 до 12 лет. Спасти 12-летнего ребенка не удалось, еще одна девочка в данный момент находится в реанимации, состояние здоровья остальных пострадавших опасений не вызывает", - говорится в распространенном сообщении.

При проведении проверки установлено, что в ночь на 14 декабря 2023 года в частном доме на улице Победы в селе Капустин Яр из-за неисправности печи продукты горения стали поступать в жилое помещение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, ведомство поставило на контроль ход процессуальной проверки, также будет дана оценка соблюдению законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На место происшествия выезжала исполняющая обязанности Ахтубинского городского прокурора Ольга Свирщук.