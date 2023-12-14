На певца Шарлота возбудили новое уголовное дело за сожжение российского паспорта

Кировский районный суд Самары ранее арестовал артиста до 24 января

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Новое уголовное дело возбудили на певца Эдуарда Шарлота в Самаре за сожжение российского паспорта. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Возбуждено новое дело по статье 325 УК России за публичное сожжение российского паспорта", - сообщили в правоохранительных органах.

Кировский районный суд Самары 2 декабря арестовал Шарлота по 24 января 2024 года. Ему вменяют преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 354.1 (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) УК РФ. Все эпизоды связаны с размещением в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) оскорбительных видеороликов.

22 ноября Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство, свою вину он признал. Ранее в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщали, что сотрудники полиции задержали в аэропорту Санкт-Петербурга 25-летнего пассажира, которого обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ и мелком хулиганстве.