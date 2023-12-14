Суд в Москве продлил арест многодетной матери, обвиняемой в торговле детьми

Юлия Логинова останется под стражей до 16 февраля

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы продлил срок ареста многодетной матери Юлии Логиновой по делу о торговле детьми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Преображенский районный суд города Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении Логиновой Юлии Юрьевны, обвиняемой в торговле двумя и более несовершеннолетними лицами, находящимися в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от нее. Логинова останется под стражей до 16 февраля", - сказали в пресс-службе.

Ранее по этому делу были арестованы Наталья Патока, Феруза Усканова и Юлия Логинова. В их отношении возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "б", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних), им предъявлены обвинения. Они признали вину. По данным следствия, Усканова родила ребенка, а потом передала его Логиновой через посредника Патоку за вознаграждение.

По данным следствия, в 2018-2019 годах Логинова, на иждивении которой находятся 15 детей, дважды обращалась в специализированные органы, предоставив медицинские свидетельства о рождении детей. Они содержали ложные сведения, поскольку в действительности по медицинским показателям, подтвержденным изъятой документацией, рождение женщиной детей в этот период было физиологически невозможно. При этом имеются основания полагать, что в отношении двоих малолетних детей были совершены противоправные действия.