Осужденная администратор Telegram-канала "Адские бабки" обжаловала приговор

Александру Баязитову ранее осудили за вымогательство у топ-менеджера "Промсвязьбанка"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Администратор Telegram-канала "Адские бабки" Александра Баязитова, осужденная за вымогательство у топ-менеджера "Промсвязьбанка", обжаловала приговор. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы.

"В суд поступила апелляционная жалоба Баязитовой", - сказала представитель суда.

27 ноября Басманный суд приговорил Баязитову к пяти годам колонии общего режима, а еще одного администратора Telegram-канала, Ольгу Архарову, - к 4,5 года. Суд применил статью 64 УК РФ и назначил им более мягкое наказание, чем предусмотрено за вменяемое преступление. Гособвинитель просил для Архаровой и Баязитовой 13 и 14 лет колонии общего режима соответственно, адвокаты - вынесения оправдательного приговора. Потерпевшим по делу значится топ-менеджер "Промсвязьбанка" Александр Ушаков.

По данным следствия и суда, администраторы вымогали деньги за отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. По этому уголовному делу была задержана также специалист по связям с общественностью Инна Чурилова. Она признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Ее дело позже выделили в отдельное производство, суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

Баязитова работала экономическим корреспондентом в "Коммерсанте" и "Известиях", автором на портале Life.ru, с 2017 года она также ведет экономический блог на Youtube-канале "Адские бабки". Ольга Архарова - медиатехнолог и интернет-предприниматель. Согласно данным из открытых источников, она является владельцем сети анонимных каналов, ведет свой Telegram-канал.