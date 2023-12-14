Мосгорсуд оставил под домашним арестом Блиновскую до конца января

Защита блогера настаивала на отмене постановления районного суда и просила ограничиться избранием для обвиняемой запрета определенных действий

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным продление до 26 января 2024 года домашнего ареста для блогера Елены Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов, сообщили ТАСС в апелляционной инстанции.

"Постановление Замоскворецкого районного суда Москвы от 24 октября 2023 года в отношении Блиновской оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Как следует из жалобы защиты блогера, сейчас инспекторы проверяют Блиновской по всем налогам, сборам, страховым взносам с 1 января по 31 декабря 2022 года. В апелляционной жалобе адвокат блогера указала, что для ответов на требования ИФНС России №6 по Москве необходим онлайн-доступ в банки, а установленные судом первой инстанции запреты на использование интернета таким образом препятствуют взаимодействию Блиновской с налоговым органом. Поэтому защита настаивала на отмене постановления районного суда и просила ограничиться избранием для обвиняемой запрета определенных действий.

Кроме того, адвокат Наталья Сальникова отметила в Мосгорсуде, что ее подзащитная является дипломированным специалистом, квалифицированным психологом, а нахождение под домашним арестом не позволяет Блиновской продолжать осуществлять предпринимательскую деятельность.

Под домашним арестом Блиновская находится в доме в коттеджном поселке "Миллениум парк" в Истринском районе Подмосковья.

Дело Блиновской

27 апреля блогера задержали при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В ее отношении возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере.

Позднее суд избрал запрет определенных действий ее мужу Алексею Блиновскому, которому предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Многочисленные счета и активы Блиновских арестованы в рамках обеспечительных мер. При этом она выплатила на данный момент 55 млн из 918 млн рублей, неуплата которых вменяется ей в вину.