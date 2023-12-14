СМИ: на Кубе в ДТП погибли два человека

Еще 15 получили ранения, сообщил портал Cubadebate

ГАВАНА, 14 декабря. /ТАСС/. Два пассажирских автобуса столкнулись вблизи муниципалитета Сибанику провинции Камагуэй на востоке Кубы. В результате ДТП погибли по меньшей мере два человека, сообщил новостной портал Cubadebate.

По его данным, пострадали 15 человек, им оказывается медицинская помощь. Власти ведут расследование причин происшествия.

По официальным данным, на Кубе ежедневно происходит в среднем около 30 ДТП. Зачастую аварии связаны с недостаточным уровнем дисциплины участников дорожного движения, плохим состоянием дорог и износом автопарка. Многие автомобили на Кубе эксплуатируются более 50 лет.