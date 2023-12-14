Прокуратура потребовала взыскать с устроившего стрельбу в школе Казани 1,4 млн рублей

Речь идет о взыскании ущерба непосредственно зданию гимназии

КАЗАНЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана просит суд взыскать с Ильназа Галявиева, который отбывает пожизненное наказание в колонии в Оренбургской области за стрельбу в казанской школе, 1,4 млн рублей ущерба, нанесенного школе, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Татарстана просит суд взыскать с Ильназа Галявиева в пользу муниципального образования Казани 1 409 953 рубля. Это сумма ущерба, который он причинил непосредственно самому зданию гимназии №175 в момент совершения преступления. Иск поступил в Советский районный суд Казани 26 сентября", - сказал собеседник агентства.

Бывший ученик гимназии №175 в Казани Галявиев 11 мая 2021 года устроил в ней стрельбу, погибли девять человек - семь учеников и два педагога, 139 человек получили тяжелые ранения. Всего пострадавшими по делу признали более 600 человек. Верховный суд Татарстана назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, а также штраф в размере 200 тыс. рублей. Пожизненное наказание Галявиев отбывает в ИК-6 ("Черный дельфин") в Соль-Илецке в Оренбургской области.