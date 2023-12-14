В Орле из-за аварии без отопления остались 18 многоквартирных домов, школа и детсад

Без тепла остались здания в Заводском районе

ТАСС, 14 декабря. Отопление отключили в 18 многоквартирных домах, детском саду и школе в Орле из-за порыва теплосети, сообщается в Telegram-канале администрации города.

"По информации диспетчера АО "Орелгортеплоэнерго", в связи с порывом теплосети временно отключена подача теплоносителя на многоквартирные дома в Заводском районе. До устранения порыва на участке работают четыре единицы техники и 12 специалистов предприятия", - говорится в сообщении.

По данным мэрии Орла, отопления нет в 18 многоквартирных домах, детском саду №10 и школе №6 на улицах Комсомольской и Планерной.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области, в регионе объявили штормовое предупреждение из-за того, что с вечера 14 декабря до утра 15 декабря ожидается очень сильный снегопад, ветер до 18 м/с, местами метель, на дорогах снежные заносы, температура воздуха ночью опустится до -6 градусов, днем будет от -4 до +1 градуса.