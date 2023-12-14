Арестованный за участие в боях в Донбассе итальянец получил условный срок

Алессандро Бертолини приговорили к двух годам лишения свободы условно

РИМ, 14 декабря. /ТАСС/. Алессандро Бертолини, арестованный за участие в военных действиях в Донбассе, был "приговорен к двум годам лишения свободы условно". Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат Массимильяно Луиджи Шалла по итогам состоявшегося заседания суда.

"Он был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Он свободен. Если он не совершит никаких преступлений в ближайшие пять лет, то будет [полностью] свободен", - сказал юрист.

Бертолини содержался в тюрьме под Миланом. Как сообщали итальянские СМИ, он был арестован 30 июня в миланском аэропорту Мальпенса в рамках расследования, которое в его отношении вела прокуратура Генуи. Сам Бертолини родом из города Роверето. В Италии его подозревали в том, что он воевал на стороне ополченцев Донбасса. В 2021 году через органы донбасских республик Бертолини получил российское гражданство. Во время предыдущего заседания суда, которое прошло в ноябре, жена Бертолини исключила его участие в каком-либо вооруженном конфликте.

В Италии участие в военных действиях в качестве наемников является уголовным преступлением.