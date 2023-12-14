В Соликамске три микрорайона частично остались без тепла из-за прорывов на сетях

Губернатор региона Дмитрий Махонин заверил, что жителям при необходимости раздают обогреватели

ТАСС, 14 декабря. Два прорыва произошли на сетях теплоснабжения в Соликамске Пермского края, в результате частично без отопления остались жители трех микрорайонов города. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.

12 декабря три микрорайона Соликамска остались без отопления из-за прорыва на сетях теплоснабжения. Подачу отопления возобновили после завершения ремонтных работ на сетях днем 13 декабря.

"Произошло два новых прорыва на сетях теплоснабжения. Частичное отключение отопления затронуло микрорайоны Центральный, Верхний Больничный и 3-й микрорайон Калийщиков", - отметил он.

По данным Махонина, жителям при необходимости раздают обогреватели. "Аварийные бригады работают без остановки по устранению прорыва, будет усиление", - добавил губернатор.

Глава региона уточнил, что необходимо выстроить коммуникацию между ресурсоснабжающей компанией и управляющей компанией, обслуживающей дома. "Для главы округа и краевого блока ЖКХ сейчас задача номер один - устранить аварию в кратчайшие сроки и обеспечить людей теплом и горячей водой", - подчеркнул Махонин.

В Соликамске зафиксировали около -13 градусов.