В Москве пьяный водитель электромобиля протаранил семь припаркованных машин

Его госпитализировали с ушибом спины

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Водитель электромобиля врезался в семь припаркованных автомобилей на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

ДТП произошло в 20:30 на Дмитровском шоссе в районе дома №107. "Водитель, управляя легковой автомашиной, совершил столкновение с семью припаркованными транспортными средствами. Он направлен в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что пострадавшего госпитализировали с ушибом спины. "Предварительно, водитель электромобиля Voyah Free, устроивший ДТП, в момент инцидента был в состоянии опьянения", - добавил представитель правоохранительных органов.