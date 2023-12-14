Экс-агента ФБР приговорили к более чем четырем годам тюрьмы за работу на Дерипаску

Обвинение запрашивало для Чарльза Макгонигала наказание в виде пяти лет тюремного заключения, но судья ограничилась 50 месяцами

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Бывшего агента Федерального бюро расследований (ФБР) Чарльза Макгонигала приговорили к более чем четырем годам лишения свободы за участие в сговоре с целью нарушения санкций США против российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщает газета New York Post.

"Макгонигал прекрасно знал, что его действия нарушали эти санкции", - заявила судья федерального суда Южного округа Нью-Йорка Дженнифер Реарден, добавив, что таким образом он "поставил под серьезную угрозу национальную безопасность" Соединенных Штатов.

Обвинение запрашивало для Макгонигала наказание в виде пяти лет тюремного заключения, но судья ограничилась 50 месяцами.

Макгонигал до 2018 года возглавлял отдел контрразведки в нью-йоркском отделении ФБР, затем ушел в отставку. В августе 2023 года в суде он признал, что с весны по осень 2021 года выполнял поручения для Дерипаски, связанные с проведением частного расследования в отношении конкурирующего российского бизнесмена. По информации агентства Reuters, речь идет о Владимире Потанине. Расследование якобы было направлено на то, чтобы добиться включения Потанина в санкционные списки США. За свои услуги, по версии обвинения, Макгонигал получил $17,5 тыс.

Ограничительные меры в отношении Дерипаски были введены США в 2018 году в связи с конфликтом на Украине. В марте 2019 года он подал в американский суд на Минфин. Предприниматель заявил, что рестрикции в отношении него несправедливы и незаконны, а ущерб, который они нанесли, оценил более чем в $7,5 млрд. Дерипаска требовал отмены санкций, так как условия для их введения перестали быть актуальными. В ответ на это Минфин США рассекретил часть материалов, которые также стали основанием для введения ограничительных мер. Эти данные бизнесмен назвал ложными.