СМИ: болгарский сухогруз захватили у берегов Йемена

По данным Болгарского национального телевидения, связи с экипажем нет

СОФИЯ, 15 декабря. /ТАСС/. Сухогруз "Руен", принадлежащий компании "Болгарский морской флот" (БМФ), подвергся захвату у берегов Йемена в водах Аравийского моря. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

По его информации, связи с командой сухогруза нет. На борту находятся 18 членов экипажа, из них 8 болгар, а остальные - из Мьянмы и Анголы.

Компания БМФ заявила, что их приоритет - обеспечение безопасности экипажа, над чем они продолжают работать в координации с компетентными международными органами, сообщает БНТ.