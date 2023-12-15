В столовой Камчатки, где отравились рабочие, были блюда из мяса неизвестного происхождения

Как отметили в региональном Россельхознадзоре, ветеринарных сопроводительных документов на продукцию не оказалось

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Блюда в столовой на Камчатке, где отравились более 40 строителей, готовились из мяса неизвестного происхождения. Об этом сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

"Массовое отравление произошло на Камчатке 5 декабря. Были госпитализированы более 40 рабочих, которые питались в столовой строящегося здания аэропорта. В рамках эпидемиологического расследования причин и условий пищевого отравления, проведенного управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю, было установлено, что организацией питания работников строительной организации занималось ООО "Сангин" Камчатки. Обществом был предоставлен ветеринарный сопроводительный документ на мраморную говядину. Это мясо якобы использовалось для приготовления лагмана, которым кормили рабочих", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что предоставленные организацией ветеринарные сопроводительные документы на мясную продукцию, из которой были приготовлены блюда, уже после отравления рабочих были оформлены изготовителем из Воронежской области на оптово-розничную базу из Петропавловска-Камчатского. Ветеринарных сопроводительных документов на это мясо на ООО "Сангин" не оформлялось, соответственно, невозможно установить, использовалась ли эта мраморная говядина для приготовления лагмана или блюдо было приготовлено из другого мяса. Отсутствие подтвержденного статуса в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии "Цербер" означает, что ветеринарные сопроводительные документы на сырье, которое поступало в столовую, не оформлялись. В настоящий момент столовая закрыта на 30 дней.