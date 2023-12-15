Движение более 20 поездов затруднено на юге Казахстана из-за непогоды

В компании "Казахстанские железные дороги" создали оперштаб по координации движения поездов в условиях чрезвычайной ситуации с привлечением всех причастных служб

АСТАНА, 15 декабря. /ТАСС/. Движение свыше 20 пассажирских поездов затруднено в Жамбылской области на юге Казахстана, где из-за резкого похолодания и метели объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера. Об этом сообщила пресс-служба компании "Казахстанские железные дороги".

"15 декабря из-за сильного ветра и морозов на территории Кордайского и Шуского районов Жамбылской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. В связи с этим АО "Пассажирские перевозки" уведомляет по состоянию на 05:00 (02:00 мск) по времени Астаны о задержках и изменениях графика движения пассажирских поездов до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

В настоящее время сохраняются задержки 21 пассажирского поезда до станции прибытия. Кроме того, изменено расписание движения двух составов. "Имеется затруднение передвижения пассажирских поездов. Ведется работа по очистке железнодорожных путей", - отметили в пресс-службе.

В компании "Казахстанские железные дороги" создан оперативный штаб по координации движения поездов в условиях ЧС с привлечением всех причастных служб.

Согласно последней информации властей Жамбылской области, от непогоды и ее последствий спасено 2 413 человек, в их числе 90 детей. Около 600 человек вернулись домой, 1 813 размещены в пунктах обогрева. "Трое граждан доставлены в Кордайскую районную центральную больницу, их состояние стабильное. Всего за два дня было спасено более 5 тыс. человек. Спасательные работы продолжаются. Организована линия экстренной помощи областного управления МЧС", - рассказали в пресс-службе региональной администрации.

По ее данным, в настоящее время в Кордайском и Шуском районах организовано дополнительно девять пунктов обогрева на 825 мест. Задействованы 171 человек и 76 единиц техники. На блокпостах выставлены наряды полиции. "Для восстановления линий электропередачи ТОО "Жамбылские электрические сети" мобилизовано 23 аварийно-спасательных отряда и 27 единиц специальной техники. Аварии на газопроводах не зарегистрированы, действуют в штатном режиме. По причине ЧС на участке Шу - Отар простаивало 11 пассажирских поездов. В настоящее время, по информации транспортной прокуратуры Шуского района, пассажирские поезда начали движение, обстановка на контроле. Ситуация в остальных населенных пунктах вследствие погодных условий остается стабильной", - заверили власти области.