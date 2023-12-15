В Красноярском крае черного лесоруба приговорили к трем годам колонии

Нанесенный им ущерб природе составил более 108 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 15 декабря. /ТАСС/. Иланский районный суд в Красноярском крае приговорил к трем годам колонии общего режима предпринимателя, вырубившего незаконно лес на 108 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура региона.

"В 2019 году местный предприниматель решил незаконно заготовить значительные объемы деловой древесины, чтобы потом реализовать ее оптом и в розницу. Для этого он оборудовал лесопилки, приобрел спецтехнику, привлек бригаду рабочих и водителей. <…> Черный лесоруб заготовил березу, сосну, лиственницу на участке 80 га в Иланском районе. Общий объем вырубленной древесины превысил 12 тыс. куб. м, ущерб составил 108 млн руб. <…> Иланский районный суд приговорил предпринимателя к трем годам в колонии общего режима", - говорится в распространенном сообщении.

По данным следствия, для маскировки преступных действий предприниматель использовал права граждан на заготовку древесины для собственных нужд. "От их имени оформлялись фиктивные договоры купли-продажи лесных насаждений. Изготовлением комплектов документов занималась организованная преступная группа из трех человек. <…> ОПГ промышляла в Иланском, Канском, Тасеевском, Нижнеингашском, Ирбейском районах Красноярского края. <…> Участники ОПГ в течение двух лет предоставили мужчине 30 пакетов документов по цене не менее 15 тыс. рублей за каждый", - пояснили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении членов ОПГ расследуется.