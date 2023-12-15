В партии замороженной горбуши с Камчатки нашли золотистый стафилококк

Общий вес зараженной продукции составил 340 тонн

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря. /ТАСС/. Приморская ветеринарная лаборатория выявила наличие золотистого стафилококка в партии горбуши общим весом 340 тонн с Камчатки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

"В результате лабораторных испытаний в пробе, отобранной от партии потрошеной <...> горбуши блочной заморозки общим весом 340 тонн, выявлен золотистый стафилококк, что является нарушением технических регламентов "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности рыбы и рыбной продукции". В продукцию стафилококк может попадать в результате нарушения технологических процессов изготовления или несоблюдения условий и правил хранения и транспортировки товара", - сообщили в ведомстве.

Проба для проведения исследования отобрана на территории ООО "ДВ порт" из партии мороженой горбуши производителя из Камчатского края. После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему в области ветеринарии "Веста". В адрес владельца продукции готовится письмо с результатами лабораторных исследований.

Золотистый стафилококк - самый опасный вид стафилококков, вызывающих тяжелые пищевые отравления и различные заболевания.