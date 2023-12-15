В Свердловской области произошел пожар в производственном цехе

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Кровля производственного цеха загорелась в Сысертском городском округе Свердловской области на площади 1 тыс. кв. м. Эвакуированы 40 человек, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре на промышленной площадке по улице Лесной в [поселке] Бобровский Сысертского городского округа. По оперативной информации, на площади 1 тыс. кв. м горит кровля производственного цеха. Из здания эвакуированы 40 человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара задействованы 29 человек личного со.става, 11 единиц спецтехники.