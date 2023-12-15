Под Уфой при пожаре в частном доме погибли два человека

Их личности устанавливают

УФА, 15 декабря. /ТАСС/. Бревенчатый дом сгорел ночью в поселке Чесноковка под Уфой, погибли два человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

"Во втором часу ночи 15 декабря огнеборцы муниципальной пожарной охраны Уфы и МЧС России прибыли на ул. Д. Бедного в поселок Чесноковка, где горел жилой бревенчатый дом. Через 30 минут пожар удалось локализовать на площади 70 кв. м, еще через 20 минут открытое горение было ликвидировано", - говорится в распространенном сообщении.

На месте пожара были обнаружены двое погибших, их личности устанавливаются.