В Москве полицейские ликвидировали сеть подпольных покерных клубов

Заведения функционировали в закрытом режиме с соблюдением мер конспирации, попасть туда можно было только по приглашениям

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сеть подпольных игорных клубов ликвидировали сотрудники МВД в Москве. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.

"В Москве сотрудники полиции ликвидировали сеть подпольных покерных клубов в пяти жилых квартирах", - сообщили в министерстве.

По предварительным данным, заведения функционировали в закрытом режиме с соблюдением мер конспирации, попасть туда можно было только по приглашениям. Полицейские задержали двоих предполагаемых организаторов противоправной деятельности и пятерых активных участников криминального бизнеса. В ходе обысков были изъяты игральные карты, пять столов и фишки для покера, а также средства связи, с которых, предположительно, осуществлялось взаимодействие с клиентами.

По факту возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.