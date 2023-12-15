На подконтрольной Киеву части Херсонской области получили повреждения предприятия

Также власти Днепропетровской области сообщили о повреждении предприятия в Никополе

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Предприятия получили повреждения на подконтрольной Киеву части Херсонской области, где накануне произошли взрывы. Об этом заявил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

В своем Telegram-канале он указал, что предприятия расположены в Херсонском районе. Однако их количество и степень повреждений не указал.

Власти Днепропетровской области также сообщили о повреждении предприятия в городе Никополе.

В ночь на пятницу воздушная тревога продолжалась на подконтрольной Киеву части Херсонской области 3,5 часа, поступали сообщения о взрывах.