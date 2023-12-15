В Тульской области на трассе "Дон" из-за снегопада столкнулись 14 автомобилей

Пострадавших и погибших нет

ТАСС, 15 декабря. В снегопад 14 автомобилей столкнулись возле города Ефремова Тульской области на участке трассы М-4 "Дон", из-за чего возникла пробка около 10 км. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы УМВД по региону.

"14 автомобилей - грузовые, легковые - столкнулись в районе города Ефремова на 321-м километре трассы м-4 "Дон". ДТП было примерно в 01:30 мск. В ДТП транспорт получил механические повреждения, пострадавших и погибших нет: дорожные условия сложные, скорость была маленькая", - рассказал он.

Собеседник агентства добавил, что из-за аварии образовалась пробка порядка 10 км. Однако сотрудники Госавтоинспекции региона быстро оформили ДТП. Сейчас из-за погодных условий действует пониженный скоростной режим. Представитель пресс-службы УМВД уточнил, что в регионе сложные метеорологические условия, ночью был сильный снегопад и ветер.