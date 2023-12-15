Пепел от апрельского извержения Шивелуча наблюдали в районе Скандинавского полуострова

В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН уточнили, что эруптивное облако было растянуто в полосу длиной более 3,5 тыс. км на северо-восток от вулкана

ТАСС, 15 декабря. Общая площадь поверхности земли, над которой наблюдались пепловые и аэрозольные шлейфы от апрельского извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, превысила 3,2 тыс. кв. км, сообщает в Telegram-канале Институт вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН. Аэрозольное облако достигло Скандинавского полуострова.

"Учеными ИВиС ДВО РАН выполнен детальный анализ пароксизмального извержения вулкана Шивелуч 10-13 апреля 2023 г. и распространения его пепловых и аэрозольных облаков. На фоне непрерывного выноса пепла до 10-11 км н.у.м. [над уровнем моря], отдельные эксплозии поднимали пепел до 15-18 км н.у.м. Спутниковые снимки показали, что общая площадь территории, на которой отмечались пепловые и аэрозольные шлейфы и облака, составляла около 3 280 тыс. кв. км. В 20 числах апреля аэрозольное облако отмечалось в районе Скандинавского полуострова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эруптивное облако Шивелуча было растянуто в полосу длиной более 3,5 тыс. км на северо-восток от вулкана.

Шивелуч начал извергаться в ночь на 11 апреля, к утру высота пеплового облака над вулканом достигла 20 км над уровнем моря. В результате в поселке Ключи выпало рекордное за последние 60 лет количество пепла, до 20 см. Пеплопады прошли также в населенных пунктах Майское и Козыревск. Пепловое облако распространилось более чем на 500 км к северо-западу от Шивелуча, взрыв от извержения уничтожил большую часть купола вулкана. Работы по расчистке поселка Ключи от вулканического пепла продолжаются до сих пор.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основные структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча - 2,5 тыс. м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи и 450 км от Петропавловска-Камчатского.