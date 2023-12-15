Суд смягчил меру пресечения отцу школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии

Стрельба в гимназии в Брянске

Дмитрия Афанаскина отпустили из СИЗО под запрет определенных действий

БРЯНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Брянский областной суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий в отношении отца девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Меру пресечения в виде заключения под стражу <…> заменить на запрет определенных действий", - сказал судья.

Суд запретил отцу девочки Дмитрию Афанаскину общаться с участниками делопроизводства по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определен законом, следователей, сотрудников правоохранительных органов, защитников, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет по обстоятельствам, которые касаются уголовного дела.

Афанаскин обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц (ч. 2 ст. 224 УК РФ), и доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего (п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ). 10 декабря Советским районным судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.