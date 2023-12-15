В Узбекистане изъяли партию наркотиков, контрабандно завезенных из Таджикистана и Киргизии

Сотрудники госбезопасности и таможни изъяли сбыт 27,5 кг гашиша, более 4,5 кг мефедрона и почти 4 кг опия

ТАШКЕНТ, 15 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Службы госбезопасности и Таможенного комитета Узбекистана обнаружили и изъяли около 30 кг гашиша, почти 4 кг опия и более 4,5 кг мефедрона, контрабандно завезенных в республику из Таджикистана и Киргизии. Об этом сообщило Национальное информационное агентство Узбекистана (UzA).

"Сотрудники СГБ и таможенники пресекли сбыт в Узбекистане 27,5 кг гашиша и почти 4 кг опия, ввезенных контрабандой из Таджикистана. Кроме того, в Андижанской области были обнаружены и изъяты более 4,5 кг мефедрона, завезенных из Кыргызстана", - говорится в сообщении.

По данным UzA, гашиш и опий обнаружены при обыске квартиры жителя Ташлакского района Ферганской области (2006 года рождения), который "планировал продать их", а в Кургантепинском районе Андижанской области при попытке продать 1,8 кг мефедрона за $80 тыс. задержан местный житель, в доме которого обнаружено еще 2,7 кг мефедрона.

Сообщается также, что в Андижанской области при проверке автомобиля Damas под управлением жителя Андижанского района (1992 года рождения) в салоне были обнаружены 2800 штук сильнодействующего препарата "Регапен" и 957 флаконов "Тропикамида", нелегально завезенные в Узбекистан из Киргизии.