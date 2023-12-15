На Сахалине экс-главу учреждения культуры и ее мужа осудили за хищение почти 6 млн рублей

Виновных приговорили к пяти годам лишения свободы условно

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Южно-Сахалинский городской суд признал экс-руководителя государственного бюджетного учреждения культуры и ее бывшего мужа виновными по уголовному делу о хищении почти 6 млн рублей, выделенных по национальному проекту, и приговорил их к пяти годам лишения свободы условно. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"За совершенные преступления осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет с условным отбытием наказания в период испытательного срока три года с возложением обязанностей. Приговор суда в законную силу не вступил, его законность и справедливость назначенного наказания проверяется прокуратурой области", - сказали в надзорном ведомстве.

В суде установлено, что женщина обеспечила заключение контрактов от учреждения культуры с юридическим лицом, подконтрольным бывшему мужу. Речь шла об организации социально-бытовых условий, учебно-творческих мероприятий и питания. Однако на самом деле сотрудники учреждения организовывали мероприятия самостоятельно. На счета подконтрольной компании учреждением перечислено на 5,8 млн рублей больше, чем произведено затрат (2,3 млн рублей), что расценено как хищение.

В зависимости от роли и степени участия подсудимые признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).