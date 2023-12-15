Пушилин сообщил о гибели в Донбассе более 20 репортеров почти за 10 лет конфликта

Глава ДНР подчеркнул, что каждый из тех, кто отдал жизнь, освещая ход событий в регионе, внес вклад в освобождение региона

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Более 20 журналистов погибли в Донбассе почти за 10 лет военного конфликта, в Telegram-канале написал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"К огромному сожалению, мы потеряли немало журналистов почти за 10 лет конфликта. Защищая Донбасс от клеветы, они стали мишенью для врага. За это время здесь погибли более 20 репортеров, операторов, фотокорреспондентов", - написал Пушилин.

Глава республики подчеркнул, что каждый из тех, кто отдал жизнь, освещая ход событий в регионе, внес вклад в освобождение Донбасса.

15 декабря в России отмечают День памяти журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей.